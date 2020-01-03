Готовимся: в Эстонии все выходные будет бушевать непогода

Сегодня по всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает Служба погоды, ветер не утихнет и на выходных.
В субботу зона низкого давления накроет Северную Европу и по его краю движется частичный циклон через Ботнический залив в сторону Финского залива. Ожидается переменная облачность. В начале ночи дождь и мокрый снег уйдут из Эстонии на восток, под утро, начиная с запада, вероятность осадков вновь возрастет. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы 14, на побережье до 18 м/с. После полуночи ветер вновь усилится в континентальной части 7-12, порывы 16, на островах и побережье 9-14, порывы до 23 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.
Днем облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег распространятся по всей Эстонии с запада на восток. Во второй половине дня облачность рассеется и кратковременные осадки будут лишь в отдельных местах. Юго-западный, западный ветер 7-12, порывы 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, во второй половине дня ветер постепенно перейдет к северо-западному. Температура воздуха +1..+4°С.
В воскресенье область низкого давления продолжит свой путь в Россию, к нам придет более холодная воздушная масса. Ночью пойдет снег и мокрый снег, после полуночи осадков станет меньше. Ожидается сильный северо-западный и северный ветра, порывами до 22 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха на материке 0..-4, на побережье до +2°C. Днем ожидается погода без сильных осадков. Умеренный северо-западный и западный ветра. Температура воздуха 0..-2, на побережье +2°C.