Готовимся: в Эстонии ожидается штормовой ветер и кратковременное похолодание

В субботу зона низкого давления накроет Северную Европу и по его краю движется частичный циклон через Ботнический залив в сторону Финского залива. Ожидается переменная облачность. В начале ночи дождь и мокрый снег уйдут из Эстонии на восток, под утро, начиная с запада, вероятность осадков вновь возрастет. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы 14, на побережье до 18 м/с. После полуночи ветер вновь усилится в континентальной части 7-12, порывы 16, на островах и побережье 9-14, порывы до 23 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег распространятся по всей Эстонии с запада на восток. Во второй половине дня облачность рассеется и кратковременные осадки будут лишь в отдельных местах. Юго-западный, западный ветер 7-12, порывы 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, во второй половине дня ветер постепенно перейдет к северо-западному. Температура воздуха +1..+4°С.