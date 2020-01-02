На завтра синоптики обещают дожди по всей Эстонии

Обширная область низкого давления покрывает всю Северную Европу. На ее южной периферии, где находится Эстония, сегодня облачно и дождливо, а штормовой ветер такой силы, что может препятствовать движению морских паромов.
На выходные циклон сместится немного к востоку и к нам с северо-западным ветром будет поступать холод, погодные условия станут больше походить на зимние.
В пятницу (3.01) днем облачно. Дождь распространится по всей Эстонии. Юго-западный ветер 7-13, порывами 18 м/с, на островах и побережье 12-18, порывами 20-25 м/с, вечером, начиная с островов, ослабеет. Температура воздуха +3..+6°С.