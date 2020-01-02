Синоптики: декабрь выдался особенно теплым

Средняя температура воздуха в декабре была +2,6 градуса, что на целых 4,6 градуса выше нормы. Многолетняя статистика показывает, что средняя температура воздуха составляет -2 градуса.

Максимальная температура была зафиксирована 18 декабря в Валга и Вильянди, когда воздух прогрелся до 9,2 градуса. Самые сильные холода в декабре были 3 декабря в Валга, когда столбик термометра опустился до 9,5 градуса ниже нуля.

В декабре среднее количество осадков составило 61 мм, что составляет 115 от нормы. Самое большое количество осадков — 17 мм – зафиксировали 18 декабря на метеорологической станции Пакри.

В среднем в последнем месяце прошлого года солнце светило 16 часов, что составляет 78% от нормы.