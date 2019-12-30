В первые дни нового года погода будет резко меняться

По данным службы погоды Эстонии, в первые дни нового года ожидаются как плюсовые, так и минусовые температуры.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность. В начале ночи местами возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный, 6-11, порывами 15, на островах и побережье 9-14, порывами 20 м/сек, после полуночи сменит направление на западное и ослабеет. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный ветер, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-4 градусов мороза, на западе от нуля и до 4 градусов тепла, днем от нуля до 4 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 7-12, на побережье порывами 17 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, местами дожди, мокрый снег, на востоке страны снег. Ветер юго-западный, 8-15, порывами 15, на побережье 23 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.