В первые дни нового года погода будет резко меняться

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность. В начале ночи местами возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный, 6-11, порывами 15, на островах и побережье 9-14, порывами 20 м/сек, после полуночи сменит направление на западное и ослабеет. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный ветер, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-4 градусов мороза, на западе от нуля и до 4 градусов тепла, днем от нуля до 4 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.