Департамент предупреждает о напасти на дорогах

Во второй половине дня в понедельник дорожное покрытие шоссе преимущественно мокрое или влажное от реагентов, по многим регионам дожди, сообщила BNS пресс-служба департамента шоссейных дорог.

По прогнозу синоптиков, вечером и в ночь на вторник ожидается облачная погода, однако начиная с Северной Эстонии облачность вечером начнет рассеиваться и к полуночи небо прояснится, Температура у дорожного покрытия ночью может понизиться до минусовых значений, и тогда мокрые дороги обледенеют. Наиболее вероятная опасность гололедицы в Северной Эстонии. Ночью и рано утром возможны местами небольшие дожди, туман.