Пн, 30.12.2019
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Департамент предупреждает о напасти на дорогах

Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Департамент шоссейных дорог сообщает, что в понедельник во второй половине дня крупные трассы влажные или мокрые, однако ночью на дорогах вероятна гололедица.

Во второй половине дня в понедельник дорожное покрытие шоссе преимущественно мокрое или влажное от реагентов, по многим регионам дожди, сообщила BNS пресс-служба департамента шоссейных дорог.

По прогнозу синоптиков, вечером и в ночь на вторник ожидается облачная погода, однако начиная с Северной Эстонии облачность вечером начнет рассеиваться и к полуночи небо прояснится, Температура у дорожного покрытия ночью может понизиться до минусовых значений, и тогда мокрые дороги обледенеют. Наиболее вероятная опасность гололедицы в Северной Эстонии. Ночью и рано утром возможны местами небольшие дожди, туман.

Департамент шоссейных дорог ожидает от участников движения информации о ситуации на дорогах по телефону 1510.

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