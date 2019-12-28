Новый год начнется с мягкой зимней погоды

В ночь на понедельник в Эстонии облачно. Мокрый снег и дождь, в начале ночи на востоке и снег. Велика опасность гололеда и на дорогах — гололедицы. Юго-западный ветер 7-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы до 23 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -1..+4°, к утру повысится. В понедельник днем облачно. В основном дождь, во второй половине дня облачность и осадки поредеют. Юго-западный, западный ветер 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха днем +3..+8°С.

В ночь на вторник в Эстонии переменная облачность. Местами дождь или мокрый снег. Западный ветер перейдет к северо-западному 4-10, на побережье в начале ночи и под утро порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0..+5°С. Во вторник днем в Эстонии переменная облачность. Местами дождь, мокрый снег и снег. Северо-западный ветер 5-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха с утра 0..+5°С, во второй половине дня понизится.