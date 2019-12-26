От мороза до тепла: в Эстонии будет резко меняться погода

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек, к утру немного ослабеет. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северный, 3-9 м/сек, во второй половине дня сменит направление на западное. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до нуля.

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег или мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-12, на побережье порывами до 16 м/сек. Днем сохранится облачная с прояснениями погода, местами снег или мокрый снег, вечером к западным уездам подойдёт новая зона осадков в виде мокрого снега и дождя. Опасность гололеда. Ветер юго-западный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, к утру на западе страны повысится до нуля и до 3 градусов тепла, днем от -1 до 4 градусов тепла.