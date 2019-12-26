Фото и видео ⟩ В небе появилось огненное кольцо: очевидцы опубликовали снимки редчайшего явления

Лучше всего явление было видно в Сингапуре и Индии. Максимальная фаза продлилась 3 минуты 40 секунд, пишет портал "Фонтанка".

Люди толпами выходили на улицы, пытались снимать сквозь солнечные очки и зафиксировать момент.

Многим не помешала даже облачность: светящаяся каемка все равно была видна на небе. Полной темноты во время таких затмений никогда не бывает, а звезды остаются невидимыми.

Here is the ring of fire of #singapore #eclipse at marina barrage



Clouds trolled everyone at very last second when it's the right time 😂 blocking for all who were not quick enough pic.twitter.com/5PxcyRDuJR — PicoCreator (@picocreator) 26 декабря 2019 г.

Жители тех стран, где небо было чистым, снимали явление из окон офисов.

The #eclipse of the sun as observed in Nepal some a minute ago pic.twitter.com/doCcBRdyl5 — Ganesh Poudel (@pdl_ganesh) 26 декабря 2019 г.