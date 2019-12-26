Чт, 26.12.2019
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  • В небе появилось огненное кольцо: очевидцы опубликовали снимки редчайшего явления

Фото и видео ⟩ В небе появилось огненное кольцо: очевидцы опубликовали снимки редчайшего явления

Затмение в Японии

ФОТО: Shuji Kajiyama/AP

Жители Саудовской Аравии, стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и полуострова Индостан 26 декабря стали свидетелями кольцевого солнечного затмения – Луна закрыла собой центр Солнца, вокруг образовалось «огненное кольцо».

Лучше всего явление было видно в Сингапуре и Индии. Максимальная фаза продлилась 3 минуты 40 секунд, пишет портал "Фонтанка".

 

Люди толпами выходили на улицы, пытались снимать сквозь солнечные очки и зафиксировать момент. 

Многим не помешала даже облачность: светящаяся каемка все равно была видна на небе. Полной темноты во время таких затмений никогда не бывает, а звезды остаются невидимыми. 

Жители тех стран, где небо было чистым, снимали явление из окон офисов. 

Некоторые увидели не идеальный круг, а лишь то, как Луна закрывает собой небольшой кусок солнечного диска.

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