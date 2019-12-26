Чт, 26.12.2019
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  • Синоптики: температура воздуха опустится ниже нуля, на дорогах - гололедица

Синоптики: температура воздуха опустится ниже нуля, на дорогах - гололедица

Заснеженная дорога.

ФОТО: AP

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается преимущественно облачная погода, временами снег и мокрый снег.

Ветер северо-западный и северный 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 2 градусов мороза, на островах и западном побережье до 2 градусов тепла, на дорогах вероятна гололедица.

Днем сохранится облачно с прояснениями, временами снег, во второй половине дня в Южной Эстонии вероятность осадков уменьшится. Ветер северный и северо-восточный, 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 3 градусов мороза, на дорогах гололедица.

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