На этой неделе синоптики обещают снегопад

В ночь на вторник облачно, по регионам кратковременные дожди, по многим регионам туманы. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно, пройдут дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди, мокрый снег или снег. Ветер западный и северо-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.