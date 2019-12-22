Вс, 22.12.2019
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На этой неделе синоптики обещают снегопад

Снегопад в Вильянди. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

По данным службы погоды Эстонии, во время рождественских праздников ожидается преимущественно облачная погода с плюсовой температурой воздуха, только в четверг местами возможны снегопады.

В ночь на вторник облачно, по регионам кратковременные дожди, по многим регионам туманы. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно, пройдут дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.

В ночь на среду облачно, пройдут дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди, мокрый снег или снег. Ветер западный и северо-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

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