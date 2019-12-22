К четвергу синоптики обещают снег

По данным службы погоды Эстонии, во время рождественских праздников ожидается преимущественно облачная погода с плюсовой температурой воздуха, только в четверг местами возможны снегопады.
В ночь на среду облачно, пройдут дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.
В ночь на четверг облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди, мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.