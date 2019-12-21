В праздники погода огорчит жителей Эстонии

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха будет плюсовой, во время рождественских праздников ожидаются преимущественно дожди.
В ночь на понедельник облачно, по многим регионам дожди. Ветер северо-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.
В ночь на вторник облачно, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла. Днем облачно, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.
В ночь на среду облачно. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов тепла. Вечером немного похолодает.