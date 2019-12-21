Погода огорчит: надежды на снежное Рождество больше нет

В ночь на понедельник облачно, по многим регионам дожди. Ветер северо-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла. Днем облачно, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.