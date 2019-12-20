Синоптики рассказали, какая погода ожидается в рождественские праздники

24 декабря в Эстонии будет преобладать циклон. Ночью возможны кратковременные дожди по отдельным регионам, днем зона осадков шире. Температура воздуха в течение суток 1-4 градуса тепла.

25 декабря активные циклоны будут оказывать воздействие вдали от Балтийского моря, в Эстонии будет тихо. Пройдут дожди. Температура воздуха в течение суток 2-5 градусов тепла.

26 декабря будет предположительно преобладать циклон, вероятность осадков сравнительно высокая, осадки преимущественно в виде дождя. Ветер сравнительно слабый. Температура воздуха в течение суток 2-4 градуса тепла.