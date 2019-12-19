Синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек, на побережье порывами до 13 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, по некоторым регионам небольшие дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Днем преимущественно облачная погода, по некоторым регионам небольшие дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/сек, вечером начиная с островов сменит направление на южное и юго-западное. Температура воздуха 1-4, днем 3-6 градусов тепла.