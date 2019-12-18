Эстония на очереди: в Финляндии шторм оставил без света тысячи домохозяйств

Например, в регионе Хяме к трем часам дня около 18 тысяч домохозяйств остались без света. Число обесточенных домов растет с каждым часом.

Шторм, пришедший с юго-запада, обрушился утром на Финляндию. Мощный циклон в течение дня переместится на восток через южные и центральные районы.

Ветер усилится до штормовых значений в начале вечера. В акватории Финского залива скорость ветра может в порывах достичь 25-30 м/с. В связи со штормом компания Eckerö Line отменила два рейса между Хельсинки и Таллинном.