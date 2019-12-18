Ср, 18.12.2019
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  • Эстония на очереди: в Финляндии шторм оставил без света тысячи домохозяйств

Эстония на очереди: в Финляндии шторм оставил без света тысячи домохозяйств

Ожидается шторм.

ФОТО: Sander Ilvest

Обильные снегопады, пришедшие в центральные регионы страны вместо со штормом, вызвали перебои в подаче электричества, передает Yle.

Например, в регионе Хяме к трем часам дня около 18 тысяч домохозяйств остались без света. Число обесточенных домов растет с каждым часом.

Шторм, пришедший с юго-запада, обрушился утром на Финляндию. Мощный циклон в течение дня переместится на восток через южные и центральные районы.

Ветер усилится до штормовых значений в начале вечера. В акватории Финского залива скорость ветра может в порывах достичь 25-30 м/с. В связи со штормом компания Eckerö Line отменила два рейса между Хельсинки и Таллинном.

По словам метеоролога Yle Хенри Нюмана, к вечеру число обесточенных домов может увеличиться до 20 тысяч.

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