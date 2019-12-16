Пн, 16.12.2019
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Завтра в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

Ветренная погода в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Во вторник Эстония будет находится на теплой и ветреной периферии обширной области пониженного давления.

Во вторник, 17 декабря, утром более плотная зона осадков уйдет на Россию и днем ожидаются лишь отдельные ливни. Вечером следующие дождевые облака достигнут Рижского залива. Температура воздуха останется положительной.

Днем облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. В первой половине дня ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами 15, на северном побережье 17 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 3..6°С.

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