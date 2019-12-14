В воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом

В воскресенье днем в Эстонии также облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 4-10 м/с, на островах и западном побережье южный, юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем +1..+5°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье юго-восточный ветер 8-11, порывы до 14 м/с, к утру ослабеет. Высота волны 0,8-1,3 м. Временами снег или мокрый снег. Видимость умеренная, в осадках плохая. Температура воздуха ночью 0..+1°C.