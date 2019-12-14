В воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Временами снег, мокрый снег, на западе и дождь. Ветер юго-восточный 7-12, на побережье порывами 15-18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха ночью -1..+3°С.
В воскресенье днем в Эстонии также облачно. Временами мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 4-10 м/с, на островах и западном побережье южный, юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем +1..+5°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье юго-восточный ветер 8-11, порывы до 14 м/с, к утру ослабеет. Высота волны 0,8-1,3 м. Временами снег или мокрый снег. Видимость умеренная, в осадках плохая. Температура воздуха ночью 0..+1°C.
В воскресенье в Причудье юго-восточный, южный ветер 4-9 м/с. Высота волны 0,4-0,9 м. Временами мокрый снег или дождь. Видимость умеренная, в снеге плохая. Температура воздуха днем +1..+3°C.