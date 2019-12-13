Видео: в небе над Китаем возникли сразу три солнца

Этот феномен называется паргелий — один из видов солнечного гало. Оптическая иллюзия возникает, когда лучи солнца проходят через взвесь плоских шестиугольных кристаллов льда в небе.

По словам инженер-метеоролога Бянь Юнь, паргелий редко можно наблюдать в Китае. Хотя данная иллюзия может возникнуть в любой точке планеты и в любое время года, если в воздухе есть взвесь кристаллов льда или в небе присутствуют перистые облака.