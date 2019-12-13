Пт, 13.12.2019
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Видео: в небе над Китаем возникли сразу три солнца

Кадр из видео

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Жители китайского города Хоргос в провинции Синьцзян были поражены, увидев в небе три солнца, пишет Daily Mail.

Этот феномен называется паргелий — один из видов солнечного гало. Оптическая иллюзия возникает, когда лучи солнца проходят через взвесь плоских шестиугольных кристаллов льда в небе.

По словам инженер-метеоролога Бянь Юнь, паргелий редко можно наблюдать в Китае. Хотя данная иллюзия может возникнуть в любой точке планеты и в любое время года, если в воздухе есть взвесь кристаллов льда или в небе присутствуют перистые облака.

Чаще всего паргелий наблюдают в январе, апреле, августе или октябре, когда солнце расположено низко над землей.

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