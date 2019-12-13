Пт, 13.12.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Осадки всех возможных видов: жителей Эстонии ждут непростые выходные

Осадки всех возможных видов: жителей Эстонии ждут непростые выходные

Мокрый снег.

ФОТО: Kristjan Teedema

Обширная область низкого давления охватывает всю Западную Европу и Скандинавию, а странам Балтии досталась ее восточная периферия, где ветрено и с южным потоком поступают новые и новые порции влаги.

До конца недели в Эстонии сохранится облачная погода, время от времени с осадками во всех возможных видах от дождя до снега. Температура воздуха лишь на пару-тройку градусов будет превышать нулевую отметку.

В субботу, 14 декабря, днем облачно. Во многих местах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12, на побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ