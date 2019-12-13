Осадки всех возможных видов: жителей Эстонии ждут непростые выходные

Обширная область низкого давления охватывает всю Западную Европу и Скандинавию, а странам Балтии досталась ее восточная периферия, где ветрено и с южным потоком поступают новые и новые порции влаги.
До конца недели в Эстонии сохранится облачная погода, время от времени с осадками во всех возможных видах от дождя до снега. Температура воздуха лишь на пару-тройку градусов будет превышать нулевую отметку.
В субботу, 14 декабря, днем облачно. Во многих местах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12, на побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.