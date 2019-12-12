Завтра в Эстонии ожидается гололед и мокрый снег

По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная погода, по многим регионам снег и мокрый снег, на побережье также и дожди. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 5-11 м/сек, около полуночи на побережье до 13, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.