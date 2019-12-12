Департамент предупреждает водителей: на дорогах может быть опасно

Департамент шоссейных дорог призывает автоводителей проявлять осторожность на трассах, поскольку в четверг утром дороги местами скользкие.
Рано утром поверхность крупных и основных магистралей была влажной от реагентов или покрыта изморозью. Местами участки дорог обледенели.
По прогнозу погоды, днем ожидается облачная погода. Начиная с полудня, на юге страны пойдут снег и мокрый снег, осадки будут смещаться на север. На побережье вероятны также дожди. На мокрых от осадков дорогах может быть скользко.