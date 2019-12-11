Антициклон отступает на восток: чего ждать от погоды завтра

Во второй половине дня с юга поступит порция влаги, которая будет смещаться в северном направлении и добавит небольшое количество снега. В береговой части страны пройдет преимущественно дождь. Следующий день принесет нам более теплую погоду.

В четверг (12.12) в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков. После обеда облачность уплотнится и с юга на север распространится зона осадков: пройдет снег и мокрый снег, в прибрежных районах также и дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывами до 14 м/с, на побережье 7-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1...+3°С.