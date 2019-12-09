Пн, 9.12.2019
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На завтра синоптики обещают снег

Снег. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Сегодня в первой половине дня под влиянием циклона над Эстонией сохранится погода с плотной облачностью и осадками.

Изменения на карте погоды принесет северо-западный ветер. Начиная с запада Эстонии облака истончатся и до заката может показаться солнце. Вместе с этим, к нам поступит более холодная воздушная масса, и после полудня понизившаяся температура воздуха сделает дороги скользкими.

Во вторник (10.12) до обеда облачно. Мокрый снег и дождь постепенно сменятся снегом. В середине дня, начиная с запада, облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер повсеместно развернется к северо-западному и северному 4-9, порывами 12, на побережье до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха -1...+4°С, во второй половине дня понизится, дороги станут скользкими.

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