На завтра синоптики обещают снег

Изменения на карте погоды принесет северо-западный ветер. Начиная с запада Эстонии облака истончатся и до заката может показаться солнце. Вместе с этим, к нам поступит более холодная воздушная масса, и после полудня понизившаяся температура воздуха сделает дороги скользкими.