Жителей Эстонии ждет снежная неделя

В ночь на вторник ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек, на островах порывами 15 м/сек. Днем облачная погода, дожди и мокрый снег постепенно перейдут в снег. Во второй половине дня облачность разрядится, осадки прекратятся. Ветер северо-западный и северный, 4-10, на островах порывами 14 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем от -1 до 4 градусов тепла, после полудня похолодает.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода, около полуночи на юго-востоке страны небольшой снег, на остальной территории страны без осадков. К утру начиная с запада страны облачность уплотнится, после полуночи ветер сменит направление на южное и юго-восточное, 5-11, на побережье островов 8-12, порывами 18 м/сек. Днем также ожидается облачная погода, снег, мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и южный, 6-12, порывами 15, на побережье 10-15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла, на островах и в Западной Эстонии 1-3 градуса тепла.