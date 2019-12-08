У соседей бушует пурга: дойдет ли непогода до Эстонии?

Сегодня ночью в Санкт-Петербурге бушевала непогода: пурга даже помешала самолетам приземлиться в аэропорту Пулково. В Эстонии сегодня ночью также ожидается сильный ветер и мокрый снег, но к вечеру понедельника непогода должна стихнуть.
Смещающийся из окрестностей Стокгольма активный циклон к вечеру достигнет Белого моря. В Эстонии на его периферии сохранятся дождливая погода и сильный ветер. Только во второй половине дня хватка циклона ослабеет и ветер начнет сдаваться. Воздушная масса над нами ещё достаточно теплая, чтобы удерживать температуру воздуха около пяти градусов, сообщает Служба погоды Эстонии.
В понедельник,9 декабря, облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный и западный 7-12, порывами 15-17, на побережье 20-23 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха 3...7°С.