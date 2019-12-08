У соседей бушует пурга: дойдет ли непогода до Эстонии?

Смещающийся из окрестностей Стокгольма активный циклон к вечеру достигнет Белого моря. В Эстонии на его периферии сохранятся дождливая погода и сильный ветер. Только во второй половине дня хватка циклона ослабеет и ветер начнет сдаваться. Воздушная масса над нами ещё достаточно теплая, чтобы удерживать температуру воздуха около пяти градусов, сообщает Служба погоды Эстонии.