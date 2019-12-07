Не только штормовой ветер, но и снег: на следующей неделе Эстонию накроет непогода

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег, к утру осадков станет меньше. Ветер юго-западный, 6-11, порывами 15, на побережье 10-15, порывами до 22 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный, 6-11, порывами 15, на побережье 10-15, порывами до 22 м/сек, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха ночью 1-7 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, на островах и северо-западном побережье северо-западный и северный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Днем облачная погода, дожди, снег и мокрый снег. Во второй половине дня облачность разрядится, осадки прекратятся, поздно вечером погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем от -3 до одного градуса тепла.