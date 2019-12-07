Чрезвычайные погодные условия: смотрите, как жители Эстонии должны вести себя во время шторма

На странице Elektrilevi указано, что на номер 1343 следует также звонить, если: пропало электричество и вам не приходило сообщение о запланированном отключении; если человек в течение 10-15 минут после отключения электричества не получил от Elektrilevi смс-сообщение о сбое; после получения сообщения об устранении сбоя электричество в доме так и не появилось.