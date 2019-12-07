Сб, 7.12.2019
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  • Чрезвычайные погодные условия: смотрите, как жители Эстонии должны вести себя во время шторма

Чрезвычайные погодные условия: смотрите, как жители Эстонии должны вести себя во время шторма

Штормовая погода.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Служба погоды Эстонии объявила на выходные штормовое предупреждение по всей стране. Поэтому стоит вспомнить некоторые правила, как надо вести себя во время шторма, пишет Postimees.

На странице по подготовке к кризисным ситуациям приведены основные правила, как себя вести в случае штормового предупреждения.

Как действовать при получении предупреждения:

  • Следите за информацией, передаваемой официальными органами, и следуйте их указаниям.
  • Уберите со двора легкие предметы и незакрепленную мебель.
  • Припаркуйте автомобиль на открытом месте или в гараже.
  • Будьте готовы к возможным перебоям в электроснабжении и перекрытию дорог.
  • Зарядите мобильный телефон и аккумуляторный банк полностью, запаситесь питьевой водой, продовольствием и автомобильным топливом.
  • Убедитесь, что у вас есть фонарик и радиоприемник на батарейках, а также что имеется запас батареек.
  • Не оставляйте без защиты домашних животных, находящихся на улице во время шторма.
  • Закройте все окна и двери.

Как действовать во время шторма:

  • Оставайтесь в помещении.
  • Не совершайте поездок на автомобиле. Если поездка неизбежна, убедитесь, что у вас достаточно топлива, и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
  • Управляя автомобилем, выберите подходящую скорость. Учитывайте, что на дороге могут быть препятствия.
  • Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Уведомите о них компанию Elektrilevi по номеру 1343.
  • В случае разрушений, повлекших травмы людей и представляющих непосредственную угрозу, звоните на номер экстренной помощи 112.

На странице Elektrilevi указано, что на номер 1343 следует также звонить, если: пропало электричество и вам не приходило сообщение о запланированном отключении; если человек в течение 10-15 минут после отключения электричества не получил от Elektrilevi смс-сообщение о сбое; после получения сообщения об устранении сбоя электричество в доме так и не появилось.

С общими правилами поведения в кризисных ситуациях можно ознакомиться здесь.

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