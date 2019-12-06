Все худшее сразу: суббота в Эстонии будет хмурой, ветреной и дождливой

Осадков станет меньше лишь к утру воскресенья, и тогда появится надежда, что погода может ненадолго проясниться. К вечеру, начиная с западных районов, небо снова затянется облаками. К островам подойдет новая зона осадков, которая распространится на материковую часть страны, а мокрый снег постепенно снова перейдет в дождь.