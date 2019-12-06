Все худшее сразу: суббота в Эстонии будет хмурой, ветреной и дождливой

Под влиянием циклона, который смещается с юга Скандинавии на Финляндию, погода в субботу будет снова дождливой, а на востоке Эстонии местами пройдет и мокрый снег.
Осадков станет меньше лишь к утру воскресенья, и тогда появится надежда, что погода может ненадолго проясниться. К вечеру, начиная с западных районов, небо снова затянется облаками. К островам подойдет новая зона осадков, которая распространится на материковую часть страны, а мокрый снег постепенно снова перейдет в дождь.
В субботу, 7 декабря, в первой половине дня в Эстонии будет облачно, во многих местах пройдет дождь, вечером кое-где также и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Вечером на западе Эстонии ветер развернется к западному, северо-западному направлению и немного ослабеет.
Температура воздуха составит 2-7°С.