В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение

Причиной предупреждения стал сильный ветер, порывы которого в континентальной части страны будут достигать 15 м/с, а на побережье превысят 20 м/с, порывами до 23 м/с.

Синоптики сообщают, что влияние циклона, достигнувшего Норвежского моря и распространяющегося далее на север Скандинавии, проявится в том, что в ближайшие дни в Эстонии будет дуть сильный юго-западный ветер. Но ветер принесет нам более теплый и влажный воздух. Поэтому и пятница, и суббота будут дождливыми и сохранится относительно высокая для декабря плюсовая температура.