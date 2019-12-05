Чт, 5.12.2019
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В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение

Служба погоды предупреждает о сильном ветре.

ФОТО: Toomas Mitt

Служба погоды Эстонии объявила штормовое предупреждение по всей стране.

Речь идет о штормовом предупреждении первого уровня, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность, сообщает Pärnu Postimees.

Причиной предупреждения стал сильный ветер, порывы которого в континентальной части страны будут достигать 15 м/с, а на побережье превысят 20 м/с, порывами до 23 м/с.

Синоптики сообщают, что влияние циклона, достигнувшего Норвежского моря и распространяющегося далее на север Скандинавии, проявится в том, что в ближайшие дни в Эстонии будет дуть сильный юго-западный ветер. Но ветер принесет нам более теплый и влажный воздух. Поэтому и пятница, и суббота будут дождливыми и сохранится относительно высокая для декабря плюсовая температура.

В пятницу, 6 декабря, днем облачно, пройдет дождь, в восточной Эстонии местами и мокрый снег, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15 м/с, на побережье 11-16, порывами 20-25 м/с.

Температура воздуха +3..+8°С.

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