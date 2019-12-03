На завтра синоптики обещают победу тепла

Утром на дорогах еще скользко, т.к. встреча тепла и холода приводит к образованию гололеда. Днем будут уже плюсовые температуры и ситуация на дорогах улучшится.

В среду (4.12) в первой половине дня облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. В середине дня, начиная с запада, облачность постепенно рассеется и осадки отступят на восток. Местами сохранится туман и опасность гололеда. Ветер западный, юго-западный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.