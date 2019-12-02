Синоптики прогнозируют на вторник солнце и снег

Гребень повышенного давления принесет с собой облачную с прояснениями погоду, так что в некоторых местах ненадолго может показаться солнышко.
Осадки, если и будут, то небольшие и только на побережье. Температура воздуха на западе страны повысится до положительных значений, в центральных районах будет держаться около нуля, а на востоке сохранится небольшой морозец.
Во вторник, 3 декабря, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ветер западной четверти 3-9, в первой половине дня на побережье порывами до 14 м/с.
Вечером по островам запада Эстонии юго-западный ветер усилится до 8-12, порывами до 17 м/с.
Температура воздуха составит от -2 до +3°С.