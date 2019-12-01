Новая неделя начнется со снегопадов и солнца

Смещающаяся через Эстонию с северо-запада на юго-восток ложбина низкого давления на этот раз не сделает погоду пасмурной и серой. Как и в выходной, в первый день недели солнце будет светить между облаками. Но всё-же без осадков не обойдётся.
Кое–где будет сыпать легкий снег, а в западной Эстонии временами и мокрый. Погода относительно мягкая, температура воздуха останется в пределах нуля.
В понедельник, 2 декабря, переменная облачность. Местами пройдет снег и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.