Новая неделя начнется со снегопадов

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник облачность уплотнится. По многим регионам пройдет снег, на побережье также мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.