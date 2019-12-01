Новая неделя начнется со снегопадов

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник облачность уплотнится. По многим регионам пройдет снег, на побережье также мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.
В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные снегопады и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.