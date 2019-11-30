В начале декабря синоптики обещают снегопады и мороз

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на побережье также мокрый снег. Ветер западных направлений, 4-10, до полуночи на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на побережье до 2 градусов тепла. Днем облачность рассеется начиная с севера страны. В первой половине дня по многим регионам осадки, во второй половине дня по отдельным регионам небольшие снегопады, на побережье также мокрый снег. Возможен гололед. Ветер западных направлений, 3-9, во второй половине дня на островах и северо-западном побережье ветер северо-западный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность. На побережье по регионам небольшие снегопады и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла. Днем начиная с запада облачность уплотнится, погода без существенных осадков. В первой половине дня ветер западных направлений, 4-10, во второй половине дня юго-западный, вечером 5-11, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.