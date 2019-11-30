Декабрь принесет снег и сильный ветер

После полуночи вероятность осадков сократится. В материковой части страны ветер западных направлений, 3-8, на побережье западный и северо-западный, 6-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам снегопады, на побережье также мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 5-12, на побережье порывами до 15, на северном побережье до 20 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.