На Эстонию надвигается новая напасть: черный лед сменят снегопады

В ночь на субботу ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег, после полуночи снег, к утру осадков станет меньше. Ветер западный и северо-западный, 7-12, на островах и побережье 11-16, порывами до 22 м/сек, к утру немного ослабеет. Днем ожидается переменная облачность, местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью 3-2 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на островах до 4 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами снег, на побережье мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем сохранится малооблачная погода и переменная облачность, местами снег, на побережье мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 7-12, порывами 15, на северном побережье до 20 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла, днем от - 2 до 2 градусов тепла, на островах до 4 градусов тепла.