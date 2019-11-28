Дожди и сильный ветер испытают Эстонию на прочность

К вечеру его ложбина достигнет запада Эстонии. Осадки станут более интенсивными. Начиная с островов, ветер перейдет к северному, северо-западному и усилится на побережье порывами до 20 м/с. С северным ветром к нам начнет поступать холод, температура воздуха постепенно понизится, а дождь перейдет в мокрый снег и снег.