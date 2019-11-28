Дожди и сильный ветер испытают Эстонию на прочность

Циклон шествует через Балтийское море на северо-восток, и завтрашний день будет еще теплым и ветреным.
К вечеру его ложбина достигнет запада Эстонии. Осадки станут более интенсивными. Начиная с островов, ветер перейдет к северному, северо-западному и усилится на побережье порывами до 20 м/с. С северным ветром к нам начнет поступать холод, температура воздуха постепенно понизится, а дождь перейдет в мокрый снег и снег.
В пятницу, 29 ноября, в Эстонии будет облачно. Во многих местах дождь, вечером на западе осадки перейдут в мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 17 м/с, вечером, начиная с островов, ветер перейдет к северо-западному, северному и усилится на побережье 10-15, порывы до 22 м/с.
Температура воздуха составит +3..+7°С, вечером, начиная с запада, понижение температуры.