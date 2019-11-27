На завтра синоптики обещают дряпню и гололед

Местами туман и гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на островах и западном побережье 2-5 градусов тепла. На дорогах в Центральной и Восточной Эстонии гололед.