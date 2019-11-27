Ср, 27.11.2019
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На завтра синоптики обещают дряпню и гололед

Мокрый снег. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, около полуночи в Ида-Вирумаа вероятен снег.

Местами туман и гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на островах и западном побережье 2-5 градусов тепла. На дорогах в Центральной и Восточной Эстонии гололед.

Днем сохранится облачная погода, ожидаются  дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 7-13, на побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла, на островах и западном побережье до 7 градусов тепла.

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