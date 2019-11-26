Синоптики обещают резкое потепление

В ночь на четверг ожидается облачная погода, местами дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная погода, местами дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 6-12, на побережье порывами 16 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до +5, днем 1-4 градуса тепла, на островах и западном побережье до 7 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная погода, временами дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 6-12, на побережье порывами до 17 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек, вечером немного ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, на западе страны до 7 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.