На завтра синоптики обещают мокрый снег и ледяной дождь

В среду днем в Эстонии облачно. Новая зона осадков будет двигаться с островов на сушу. В западной Эстонии пройдет дождь и мокрый снег, в восточной Эстонии снег и мокрый снег, местами также и ледяной дождь. Осадков будет больше в северной Эстонии. Во многих местах туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный 3-9, на побережье порывами 12, на островах до 14 м/с. Температура воздуха -1..+1, на островах и западном побережье +2…+5°С. Дороги во многих местах скользкие.