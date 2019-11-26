На завтра синоптики обещают мокрый снег и ледяной дождь

В ночь на среду в Эстонии облачно. Во многих местах пройдут слабые осадки как в виде снега, мокрого снега, так и дождя, в континентальной части местами пройдет ледяной дождь. Над сушей на обширной территории возможен туман и гололед. На дорогах в материковой части Эстонии есть опасность гололедицы. Ветер преимущественно южный 3-9, на побережье порывами до 12, на островах утром до 14 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье +1..+3°С. Дороги во многих местах скользкие.
В среду днем в Эстонии облачно. Новая зона осадков будет двигаться с островов на сушу. В западной Эстонии пройдет дождь и мокрый снег, в восточной Эстонии снег и мокрый снег, местами также и ледяной дождь. Осадков будет больше в северной Эстонии. Во многих местах туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный 3-9, на побережье порывами 12, на островах до 14 м/с. Температура воздуха -1..+1, на островах и западном побережье +2…+5°С. Дороги во многих местах скользкие.
На Чудском озере в ночь на среду ветер преимущественно южный 4-9 м/с. Высота волны 0,4-0,9 м. Местами пройдет слабый снег. Во многих местах туман. Температура воздуха -1..-2°С.
В среду днем в Причудье ветер преимущественно южный 4-9 м/с. Высота волны 0,4-0,9 м. В утренние часы пройдет слабый снег, во второй половине дня также и мокрый снег. Во многих местах туман. Температура воздуха 0...+1°С.