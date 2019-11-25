Вторник принесет в Эстонию дождь и мокрый снег

Простирающийся над Россией обширный антициклон способствует проникновению к нам по его западной периферии более влажного и теплого воздуха.
В центральных и восточных внутренних районах Эстонии температура пока еще минусовая и осадки достигают поверхности в виде небольшого снега. На западе страны из-за осадков в виде дождя и мокрого снега дороги станут более скользкими.
Во вторник, 26 ноября, в Эстонии будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер южных направлений 2-7, на островах до 10 м/с.
Температура воздуха составит от -2 до +3°С. Дороги местами скользкие!