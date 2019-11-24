На один день в Эстонию придет хорошая погода

Над Россией обосновался обширный малоподвижный антициклон, западная периферия которого протянулась через Прибалтику в сторону Скандинавии. Его стараниями у нас преобладала облачная погода, однако облачный массив не достаточно плотный и на завтра есть надежда, что местами будет проглядывать солнце.