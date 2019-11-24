Вс, 24.11.2019
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На один день в Эстонию придет хорошая погода

Осень в Пярну.

ФОТО: Karoliine Aus

Над Россией обосновался обширный малоподвижный антициклон, западная периферия которого протянулась через Прибалтику в сторону Скандинавии. Его стараниями у нас преобладала облачная погода, однако облачный массив не достаточно плотный и на завтра есть надежда, что местами будет проглядывать солнце.

В понедельник, 25 ноября, ночью переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха -2..-7, местами -10, на островах -1..+1°С.

Днем переменная облачностью, без осадков. Юго-восточный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

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