На один день в Эстонию придет хорошая погода

Над Россией обосновался обширный малоподвижный антициклон, западная периферия которого протянулась через Прибалтику в сторону Скандинавии. Его стараниями у нас преобладала облачная погода, однако облачный массив не достаточно плотный и на завтра есть надежда, что местами будет проглядывать солнце.
В понедельник, 25 ноября, ночью переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха -2..-7, местами -10, на островах -1..+1°С.
Днем переменная облачностью, без осадков. Юго-восточный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.