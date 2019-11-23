Ночью температура воздуха опустится до 10 градусов мороза

В ночь на воскресенье в Эстонии небольшая и переменная облачность. По островам запада страны возможны слабые осадки. Ветер юго-восточный, восточный 2-8, на островах в начале ночи до 11 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами -10, на западе Эстонии -3..+2°С.