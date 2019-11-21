Завтра температура упадет ниже нуля

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная погода без существенных осадков. К утру на востоке страны облачность станет реже. Ветер юго-восточный, 5-11, порывами до 14, на побережье островов до 17 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов мороза, на западе страны от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.