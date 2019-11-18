Жителям Эстонии обещают еще один пасмурный день

Циклон перемещается с Германии через Данию на север и достигнувшая Эстонии ложбина с теплым фронтом движется дальше в направлении Финляндии. Воздушная масса влажная, поэтому небо закрыто облачностью и во многих местах пройдут дожди, в первой половине дня местами добавится и дождь со снегом. Но осадки будут в основном слабыми.