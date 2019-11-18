Жителям Эстонии обещают еще один пасмурный день

Циклон перемещается с Германии через Данию на север и достигнувшая Эстонии ложбина с теплым фронтом движется дальше в направлении Финляндии. Воздушная масса влажная, поэтому небо закрыто облачностью и во многих местах пройдут дожди, в первой половине дня местами добавится и дождь со снегом. Но осадки будут в основном слабыми.
Пришедший с юга более теплый воздух вытеснит холодный воздух на север. К вечеру вероятность осадков станет меньше и облачный покров уже не будет таким плотным.
В субботу, 16 ноября, облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, после обеда усилится на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..7°С.