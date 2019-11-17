Синоптики дали обнадеживающий прогноз на ближайшие дни

В ночь на вторник облачно с прояснениями и без осадков. Местами туманы. Ветер юго-восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-5, на побережье островов до 7 градусов тепла. Днем преимущественно облачно, по регионам небольшие дожди. Ветер юго-восточный и южный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Во второй половине дня ветер уляжется. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.

В ночь на среду облачно, по регионам небольшие дожди, по многим регионам туманы. Ветер юго-восточный и южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 5-8 градусов тепла.