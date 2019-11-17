Понедельник будет теплым, но пасмурным

Местами будет моросить слабый дождь, ночью образуется повсеместно туман, но во второй половине дня начнет рассеиваться. На границе двух областей, вечером усилится юго-восточный ветер, при котором облачность немного рассеется и кое-где можно будет увидеть синее небо.