Вс, 17.11.2019
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Понедельник будет теплым, но пасмурным

Пасмурно.

ФОТО: Eda Vilgats

На границе низкого и высокого давления воздушной поток снова повернет к южному направлению. Ожидается сырая и по-ноябрьски теплая погода.

Местами будет моросить слабый дождь, ночью образуется повсеместно туман, но во второй половине дня начнет рассеиваться. На границе двух областей, вечером усилится юго-восточный ветер, при котором облачность немного рассеется и кое-где можно будет увидеть синее небо.

В понедельник,18 ноября облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В утренние часы кое-где сохранится туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, после обеда на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5…9°С.

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