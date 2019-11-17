Понедельник будет теплым, но пасмурным

На границе низкого и высокого давления воздушной поток снова повернет к южному направлению. Ожидается сырая и по-ноябрьски теплая погода.
Местами будет моросить слабый дождь, ночью образуется повсеместно туман, но во второй половине дня начнет рассеиваться. На границе двух областей, вечером усилится юго-восточный ветер, при котором облачность немного рассеется и кое-где можно будет увидеть синее небо.
В понедельник,18 ноября облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В утренние часы кое-где сохранится туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, после обеда на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5…9°С.