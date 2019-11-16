Новая неделя начнется с потепления

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 1–5, на островах и побережье до 7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам небольшие дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 6–10 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1–5, на островах и побережье до 7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам небольшие дожди. Ветер юго-восточный и южный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Во второй половине дня ветер уляжется. Температура воздуха 5–9 градусов тепла.